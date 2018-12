Eric van Oosterhout moet zondag kiezen tussen Emmen en Feyenoord

VOETBAL - Als zondagmiddag om 14:30 uur FC Emmen-Feyenoord begint zit Eric van Oosterhout met een dubbel gevoel op de tribune. Als burgemeester van Emmen is hij natuurlijk fan van de plaatselijke FC, maar Van Oosterhout is fanatiek supporter van Feyenoord.

De nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

"Ik zie het niet als een probleem, het is juist een fantastische zondag. Twee favoriete clubjes op het veld, een vol stadion en een mooie wedstrijd", laat Van Oosterhout weten. Wel denkt de burgervader met een dubbel gevoel op de tribune te zitten. "Voor het eerst moet ik kiezen tussen twee clubs waar ik om geef."Met Feyenoord komt dit seizoen voor het eerst een ploeg uit de traditionele top drie op de Oude Meerdijk. Dat betekent ook dat er extra aandacht is voor de veiligheid, in en om het stadion. "Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de veiligheid. We houden alles goed in de gaten, dat niet de verkeerde supporters het stadion in komen."Van Oosterhout vindt dat FC Emmen het goed doet, ziet trainer Dick Lukkien ook wel een keer bij Feyenoord aan de slag gaan en snapt niet dat sommige supporters het stadion voor het einde van de wedstrijd verlaten, iets wat de burgemeester nooit zou doen. "Ik vind het onbeleefd. het is net alsof je voor het toetje weggaat. De spelers verdienen een applaus, dus blijf even netjes tot het eind."En dan de hamvraag, wat gaat het zondagmiddag worden? "Ik kan een politiek antwoord geven dat het een gelijkspelletje wordt, maar dat geloof ik ook echt. Emmen klapt er direct bovenop. Ik denk dat het 2-2 wordt."