Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Luchthaven Eelde gaat puzzelen waar te bezuinigen in 2019 Luchthaven Eelde moet flink puzzelen om te kijken waar ze in 2019 kunnen bezuinigen (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Groningen Airport Eelde staat voor de uitdaging om een verwacht gat in de begroting voor volgend jaar van acht ton te dichten. De tegenvallende inkomsten zijn voornamelijk te wijten aan het stoppen van de samenwerking met Nordica, die vluchten van Eelde naar Kopenhagen en München verzorgde. Die samenwerking stopt eind deze maand.

Directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde: "De inkomsten door de samenwerking met Nordica hebben we volgend jaar niet meer, maar er zijn nog wel kosten. Die twee gaan we de komende twee weken dichter bij elkaar proberen te krijgen," zegt Van de Kreeke.



Kaasschaaf onvoldoende

Hoe? "Je kunt misschien bepaalde investeringen uitstellen, of je kunt op bepaalde services beknibbelen. Misschien moeten we de terminal een keertje minder vaak schoonmaken, dat soort dingen," aldus de directeur. Maar met de kaasschaaf valt geen acht ton te vinden, erkent hij: "Dan heb je wel een heel dikke kaasschaaf nodig."



Gesprekken met meerdere partijen

De luchthaven is momenteel in gesprek met twee luchtvaartmaatschappijen over voortzetting van de verbinding naar Kopenhagen en Munchen. "Dat zijn langlopende trajecten. Luchtvaartmaatschappijen hebben geen vliegtuigen klaar staan om naar Eelde te vliegen," zegt Van de Kreeke.



Wat de luchtvaartmaatschappijen moet overtuigen vanaf Eelde te vliegen is de groei in aantallen passagiers die het vliegveld de afgelopen maanden door heeft gemaakt. "Er hebben toch zo'n 30 duizend mensen gebruik gemaakt van de verbindingen met Kopenhagen en München."