FC Emmen Rood Wit TV: Aftellen naar Feyenoord thuis

VOETBAL - In FC Emmen Rood Wit TV blikken we vanzelfsprekend vooruit naar het duel tegen Feyenoord, dat over drie dagen wordt gespeeld in De Oude Meerdijk. Voor het eerst staat de Drentse club in het eigen stadion tegenover een club uit de traditionele top 3.

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

"Prachtig", aldus Dick Lukkien, die dagelijks vol trots het bordje 'FC Emmen verwacht Feyenoord' passeert als hij vanuit Veendam naar Emmen rijdt. "Dit is natuurijk geweldig voor de club en voor de supporters. Ik zag deze week ook nog weer een filmpje van de promotie. Als je dan ziet wat er sindsdien allemaal is gebeurd is dat echt heel mooi."Genieten wordt het zeker, maar dat genieten mag niet omslaan in teveel ontzag en respect voor de tegenstander, vindt de oefenmeester. "Natuurlijk hebben zij ontzettend veel kwaliteit, maar we moeten wel gewoon voor een resultaat gaan. Op voorhand zou je zeggen dat een punt prima is, maar je weet nooit hoe een wedstrijd loopt."Voor burgemeester Eric van Oosterhout wordt het duel van zondag ook een zeer speciale. De burgervader is supporter van Feyenoord, maar inmiddels heeft hij ook een hart voor FC Emmen. In Rood Wit TV doet hij zijn voorspelling ("en Ik ben een kenner hoor").Middenvelder Caner Cavlan neemt twee blikken bruine bonen in ontvangst als man of the match (tegen NAC en afgelopen zaterdag tegen Vitesse).Natuurlijk is er ook een prijsvraag waarmee twee vrijkaarten te winnen zijn voor een thuisduel van FC Emmen.