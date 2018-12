Finale WK dammen bij RTV Drenthe: 'Hopen dat Boomstra wereldkampioen wordt'

Wim Koopman kijkt met een beetje spanning uit naar 28 december. Dan begint namelijk de strijd om de wereldtitel dammen. De chef-organisator van het WK kan rekenen op de aanwezigheid van twee bijzondere namen: de Russische wereldkampioen Alexandr Schwarzman en diens uitdager Roel Boomstra.

Oud-Emmenaar Boomstra werd in december 2016 in Scheveningen wereldkampioen. Zijn opponent heeft inmiddels al vier wereldtitels binnengehaald."Ze gaan twaalf wedstrijden uitvechten", vertelt Koopman enthousiast. "Te beginnen in Leeuwarden, om vervolgens door te gaan naar Groningen en Assen. In elke stad worden vier wedstrijden gespeeld."De steden waar gespeeld gaat worden, zijn niet zomaar gekozen. Koopman: "In Leeuwarden woont oud-wereldkampioen Harm Wiersma, uitdager Boomstra is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en onze damclub komt uit Drenthe. En in de provinciehoofdstad gaan we de finale spelen."De hele week worden er wedstrijden gespeeld in het Drents Museum. De finale is op 13 januari, en wordt gehouden in de televisiestudio van RTV Drenthe. Een bijzondere setting, geeft Koopman toe. "Dan moet een van de twee spelers drie wedstrijden hebben gewonnen, anders volgt er een barrage-partij. Dat is een beslissende wedstrijd."Schwarzman verdedigt zijn titel in Nederland. Hij nam de wereldtitel vorig jaar over van Boomstra. "We hopen natuurlijk dat Boomstra weer wereldkampioen wordt. Hij is een stuk jonger, dat scheelt twintig jaar in leeftijd. Fysiek ziet Boomstra er ook beter uit. Schwarzman is stevig. Dat speelt wel mee. Zo'n partij duurt wel een uur of vier, vijf en dan komt het nodige op je af. Dus je moet fysiek redelijk in orde zijn. En zeker tussen de oren."Publiek is welkom bij de laatste wedstrijd in de televisiestudio van RTV Drenthe. De finale zal ook online te volgen zijn.