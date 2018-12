Deel dit artikel:













Stalen ijsbeer van drie ton dwars door Emmen De ijsbeer is gelast door leerling-metaalbewerkers (foto: RTV Drenthe) De ijsbeer is gelast door leerling-metaalbewerkers (foto: RTV Drenthe) De ijsbeer is gelast door leerling-metaalbewerkers (foto: RTV Drenthe)

Een imposant transport, dwars door Emmen. Vanochtend werd een ijsbeer van vijf meter hoog en drieduizend kilo zwaar vanaf het industrieterrein naar de binnenstad gereden. Geen echte, maar eentje van staal, gelast door leerling-metaalbewerkers van PRO Emmen.

Geschreven door Dylan de Lange

Volgende week vrijdag is de officiële onthulling, maar daarvoor moet het kunstwerk wel op zijn plek staan. Zeker anderhalve maand lang hebben zes leerlingen metaalbewerking van PRO Emmen gewerkt in een loods aan de Jacob le Mairestraat op het industrieterrein. Drie ton staal verder is het eindelijk af en kon het vervoerd worden naar de Vreding, waar het naast Wildlands komt te staan. In de buurt van zijn echte 'soortgenoten'.



Bart Schipper, Roy Knorren, Melvin Telkamp, Sven Pals, Stefan de Vries en Lucas Tabak werkten onder leiding van docent Jan van der Weide aan de ijsbeer in samenwerking met kunstenaar Dick Lubbersen. Allen keken vanochtend gespannen toe hoe hun creatie op reis ging naar de andere kant van de stad. De rit verliep zonder problemen en het boegbeeld staat op de fundering, waar het aan elkaar vast wordt gelast.



"Ik hoop dat het er over veertig jaar nog steeds staat, zodat als ik er langs loop kan denken: dat heb ik ooit gemaakt", aldus lasser Stefan.