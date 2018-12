Wildlands-directeur Van Engelen: Dit is nodig om het park open te houden

Wildlands heeft het uitstel van betaling voor de leningen nodig om het park open te houden. Het park heeft aan vier financiers gevraagd om het afbetalen van die leningen voorlopig op pauze te zetten.

De gemeente Emmen, WMD, VolkerWessels en de Rabobank zijn de vier grootste financiers van het park. Emmen wil uitstel verlenen, als de andere partijen dat ook doen."Zij staan daar positief in", zegt interim-directeur Erik van Engelen. Het uitstel is belangrijk voor het park. "We hoeven ons dan voorlopig geen zorgen te maken over betalingen op de korte termijn. We kunnen het park openhouden en onze gasten heel goed ontvangen, en tegelijkertijd aan de toekomst werken."De rekeningen van het park worden gewoon betaald. "De bezoeker hoeft zich geen zorgen te maken maar ook de andere partijen, zoals leveranciers niet", legt Van Engelen uit. "Daar was wat verwarring over ontstaan.""De dieren krijgen nog genoeg te eten, die liggen niet met kerst op ons bord", zegt wethouder Jisse Otter. De gemeente Emmen zit voor 59 miljoen euro in Wildlands, waarvan 44 miljoen euro uit leningen bestaat.Wildlands lijdt naar verwachting dit jaar 8 miljoen euro verlies. Begin november presenteerde het een pakket aan maatregelen om het park weer in de zwarte cijfers te krijgen en meer bezoekers te trekken. Zo gaat de entreeprijs omlaag en moeten er aanpassingen en aanvullingen komen op dierengebied. Tussen Nortica en Serenga komt een doorsteek, zodat bezoekers niet twee keer dezelfde route hoeven te lopen.Ook worden er volgend jaar vijf tot vijftien medewerkers gedwongen ontslagen. Over welke functies dat gaat is nog niet bekend, dat ligt momenteel bij de ondernemingsraad.Het pakket met maatregelen worden nu besproken met de vier financiers. Volgend jaar april moet daar meer duidelijk over zijn, zegt Van Engelen.Wethouder Jisse Otter heeft vertrouwen in dat het goedkomt. "Ik heb geen slapeloze nachten, maar word soms wel eens 's nachts wakker dat ik denk: hoe moet het nou allemaal. Maar ik slaap er in die zin wel goed om en heb er genoeg vertrouwen in dat we Wildlands een goede toekomst kunnen geven."