'Ik mocht Saied H. graag en dat is nog steeds zo'

Voor het verkopen van een kilo cocaïne van drugsbendeleider Saied H. uit Meppel eiste justitie donderdag 150 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk tegen een 59-jarige plaatsgenoot. Ook vindt officier van justitie Henk Mous dat Meppeler F.S. moet worden behandeld door verslavingszorg.

S. kende de veroordeelde drugsbendeleider, die in september 2015 werd opgepakt al jaren, vertelde hij in de rechtszaal in Assen. "Ik mocht hem graag en dat is nog steeds zo. Als er wat was, kwam hij bij me uithuilen. Hij keek tegen mij op. Ik was als een vader voor hem."De man gaf ruiterlijk toe dat hij zelf ook lange tijd in de drugshandel gezeten heeft. Hij heeft er in de jaren ’90 ook 3,5 jaar voor vastgezeten. "Maar toen ik met Saied omging, deed ik dat allang niet meer", aldus de Meppeler.De bendeleider werd vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer de import van en grootschalige handel in cocaïne en het bezit van zware wapens. Zeven handlangers kregen straffen tot drie jaar cel.Een van hen, Ivo J., legde na zijn arrestatie veertig uitgebreide verklaringen af over de bende en de handlangers. Ook had hij een kasboek bijgehouden, waarin stond wie drugs bij Saied H. had gekocht en hoeveel diegene nog moest betalen. Daarin stond F.S. voor een bedrag van zo’n 38.000 euro, dat deels was afbetaald. Volgens S. had dat niks met drugs te maken. Hij had het geld geleend om een auto en de inrichting van een huis te betalen."Ivo J. liegt alles aan elkaar. Ik snap niet dat hij wordt geloofd", zei S. Ondanks dat J. na het afleggen van zijn verklaringen moest vrezen voor zijn veiligheid en drie jaar cel heeft gekregen, komt hij nu volgens S. gewoon weer in Meppel. "Daar loopt hij regelmatig vrolijk rond. Kennelijk voelt hij zich een winnaar of zo."Donderdag stonden ook twee andere verdachten terecht voor het dealen van coke. Tegen Winschoter B.P. eiste Mous zestien maanden cel. Hij zou tussen januari 2014 en september 2015 voor 55.000 euro coke hebben gekocht bij de Meppeler drugsbende en dat weer hebben doorverkocht in zijn eigen omgeving. Dat ontkende hij stellig.Een 40-jarige man uit Staphorst hoorde 120 uur werkstraf eisen. Ook hij dealde volgens justitie, maar op kleinere schaal. 18 december verschijnen er nog twee Meppeler verdachten voor de rechtbank. Die doet 22 januari uitspraak.