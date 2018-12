Deel dit artikel:













Emmenaar wint prijs tijdens Amsterdam TEDx Women of the Year Diem Do heeft de Startup Award 2018 gewonnen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Diem Do uit Emmen heeft vanavond tijdens de Amsterdam TEDx Women of the Year een prijs de wacht gesleept. Do nam de Startup Award 2018 in ontvangst, die wordt uitgereikt aan een succesvol bedrijf dat in de kinderschoenen staat. Een jury wees de winnaar aan.





De Amsterdam TEDx Women of the Year is een onderdeel van de populaire TED-series, waarin (bekende) mensen inspirerende verhalen vertellen. De TEDx Women-variant is een platform waar voornamelijk vrouwen hun ideeën kunnen delen en wordt over de gehele wereld gehouden.



Het was de vierde keer dat de Startup Award werd uitgereikt. Diem Do wint een jaar lang advies van professionals, krijgt de mogelijkheid om potentiële investeerders te ontmoeten en ontvangt een exclusieve zakenreis naar Hong Kong.



Do is medeoprichter van CodeGorilla, een bootcamp om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen door ze om te scholen als ict'ers. CodeGorilla was als concept al eerder succesvol