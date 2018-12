Deel dit artikel:













Assen steekt bijna negen ton in kruising wijk Pittelo met Europaweg-West De kruising wordt gezien als een van de minst veilige in Assen (foto: Google Streetview)

Bijna negen ton wil het college van Assen steken in herinrichting van de kruising van de Europaweg-West met de wijk Pittelo, ter hoogte van Ballorig. De verkeerslichten daar zijn afgeschreven en er komt een reconstructie omdat de kruising niet veilig zou zijn.

Geschreven door Margriet Benak

Volgens B en W wordt de kruising Europaweg-West met de Groen van Prinstererlaan en de Rijnstraat als een van de minst veilige kruisingen beschouwd in Assen. Niet alleen de verkeersregelinstallatie is af, het kruispunt voldoet ook niet meer aan de verkeerstechnische richtlijnen, stelt het college.



Voor de noodzakelijke herinrichting is overleg geweest met allerlei betrokken partijen, zoals direct aanwonenden, scholen in de buurt, vervoersdiensten, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Volgens het college is daaruit een reconstructie voortgekomen die 875.000 euro moet gaan kosten. Binnenkort moet de gemeenteraad erover beslissen.