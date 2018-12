Assen sluit deal voor bouw 174 huizen in Kloosterveen

Assen heeft een bouwovereenkomst getekend met vastgoedbedrijf Ter Steege Bouw voor 174 woningen in Kloosterveen.

Het gaat om 70 rijtjeshuizen, waarvan 30 voor de huursector, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 24 vrijstaande huizen.Volgens wethouder Roald Leemrijse is de deal, die gisteren officieel is ondertekend, 'een belangrijke stap in de ontwikkeling van Kloosterveen'. "En de druk op de woningmarkt is erg groot", aldus Leemrijse.In Assen is een ernstig tekort aan nieuwbouwwoningen, zo bleek onlangs uit de woningmarktmonitor. Dus extra bouwen is belangrijk voor de gemeente.Ter Steege Bouw Vastgoed is een van de grondeigenaren in het uitbreidingsgebied van Kloosterveen. Assen heeft nu een bouwclaimovereenkomst gesloten met Ter Steege. Dat houdt dat de gemeente de grond van Ter Steege koopt. In ruil daarvoor krijgt Ter Steege het recht om bouwrijpe kavels te kopen voor huizenbouw, onder andere in Kloosterakker, dat als eerste ontwikkeld wordt.De gemeente werkt nog aan het bestemmingsplan voor het deelgebied Kloosterakker, ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg. Het ontwerp wordt komend voorjaar besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Naar verwachting kan dit bestemmingsplan in de loop van 2019 door de gemeenteraad worden vastgesteld. In Kloosterakker is ruimte voor circa 500 woningen.De verwachting is dat Assen doorgroeit naar 75.000 inwoners in 2030. Om voldoende woningen aan te kunnen bieden, wordt ondermeer Kloosterveen uitgebreid. Ten westen van de huidige woonwijk is nog ruimte voor circa 2250 nieuwe woningen. De verwachting is dat de eerste woningbouw daar in 2020 van start gaat.