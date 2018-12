Stelling: Ik let op brandveiligheid bij kerstversieringen

Sinterklaas is weer uit het land. Dat betekent dat veel mensen dit weekend weer een kerstboom gaan kopen en dat de kerstversiering van zolder gehaald wordt.

De een gaat voor een bescheiden kerstboompje, de ander gaat helemaal 'over the top'. Maar wat je ook in je huis neerzet, wees wel voorzichtig. Want kerstversiering kan soms best gevaarlijk zijn.Wist je bijvoorbeeld dat je een kerstboom geregeld water moet geven? Droge takken van een spar kunnen namelijk snel in brand vliegen. Ook moet je niet te veel versieringen op dezelfde stekkerdoos aansluiten.Houd jij tijdens de kerstdagen rekening met brandveiligheid?