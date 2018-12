Deel dit artikel:













'Vanaf tweede helft januari wordt het winter' Winter in Drenthe (foto: Karin Broekhuijsen)

Wordt het een ongewoon zware winter zoals weerman Piet Paulusma verwacht of krijgen we 'gewoon' een milde winter? RTV Drenthe-weermannen Roland van der Zwaag en John Havinga verwachten in ieder geval geen horrorwinter.





Van winterweer is momenteel geen sprake. Dit weekend staat er een krachtige wind en valt er veel regen. Bekijk de

"De winter verloopt in december te zacht en onstuimig, met vaak veel wind. Januari begint ook zo, maar de tweede helft verloopt kouder en meer winters, vooral in februari. En dan gaan we ook sneeuw zien", aldus Havinga.Paulusma voorziet voor de komende maanden pakken sneeuw, dik schaatsijs, winterse stormen en temperaturen die richting de -20 graden Celsius afzakken. Volgende week komen Havinga en Van der Zwaag met hun uitgebreide winterverwachting.Van winterweer is momenteel geen sprake. Dit weekend staat er een krachtige wind en valt er veel regen. Bekijk de weersverwachting van de komende zes dagen: