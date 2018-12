Deel dit artikel:













Groningen piekt met Drentse kerstboom De 24 meter lange kerstboom ligt klaar voor zijn reis naar het noorden (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Hier nog in het bos zonder verlichting, volgende week in volle glorie in Groningen (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Volgende week moet hij stralen op de Grote Markt in Groningen, maar vanochtend stond hij nog gewoon in het bos bij Exloo. Je leest het goed: de kerstboom die Groningen moet verlichten komt uit Drenthe! Vandaag werd hij gekapt en op de oplegger geladen, klaar voor transport.

Geschreven door Dylan de Lange

Tachtig jaar oud is-ie. Dat kun je zien aan de ringen in de omgezaagde stam. De 24 meter lange den was dus een van de eerste bomen van het bos. Na tachtig jaar verhuist hij naar het noorden om als kerstboom te fungeren.



Hulp van burgemeester Borger-Odoorn

De provincie Groningen heeft zelf niet zo'n prachtexemplaar en importeren uit Scandinavië of Duitsland kost zoveel, dat er dan geen geld over zou zijn voor de versiering. Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn bracht de oplossing. Als oud-wethouder van Groningen beloofde hij de stad een mooie kerstboom en hij gaf boswachter Martijn Harms de opdracht om er een te zoeken.



In een bos met tienduizenden bomen bleek dat nog een hele klus, maar tijdens een wandeling viel zijn oog op de oude den. "Ik hing er meteen een groen-wit lintje om, in de kleuren van Groningen. Toen we later met de burgemeester terugkwamen hakten we de knoop door. Dit werd hem."



'Drenthe maakt Groningen groener'

Vanochtend werd de boom met het transportbedrijf en de groenvoorziening doorgezaagd, gesnoeid en op een enorme lader getakeld, onder toezicht van Harms: "Het was een hele klus, maar het bos is de boom nu kwijt. Dat is niet erg, want dit is een van twee mooie dennen bij elkaar. Nu deze weg is, kan de andere doorgroeien. Wie weet wordt dat ook ooit een kerstboom."



Harms is apetrots op 'zijn boom': "Ik vind het wel wat hebben dat wij als Drenthe de provincie Groningen iets groener maken in de decembermaand."