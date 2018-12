Mijlpaal voor Yvonne Brill: ze schreef 150 (!) boeken

Nog even en ze heeft maar liefst honderdvijftig boeken op haar naam staan: Yvonne Brill uit Aalden. "Dit is een droom voor mij die uitkomt."

De 76-jarige Brill is onder meer bekend van de Bianca-boeken, een kinderboekenreeks over het paardenmeisje Bianca en haar vriendinnen. "Het boek waar ik nu mee bezig ben wordt een verhalenboek voor alle leeftijden", vertelt ze. "Er komen allerlei figuren in voor die in mijn lange carrière voorbij zijn gekomen. Dat is iets heel speciaals."De schrijfster en illustrator is enorm enthousiast over haar nieuwe boek. "Het is echt verschrikkelijk leuk om hiermee bezig te zijn. Het wordt een gebonden boek, op A4-formaat met wel vijftig illustraties", zegt ze. "Ik heb verhalen herschreven, maar heb ook nieuwe verhalen bedacht."Het boek verschijnt ergens in het voorjaar. Klaar is het nog niet. Brill is de komende tijd nog druk bezig in haar atelier. "Er moet nog heel wat gebeuren, maar de omslag is al klaar", aldus Brill.De carrière van Brill begon zo'n vijftig jaar geleden. "In 1963 schreef ik op 21-jarige leeftijd een serie sprookjes. Die zijn toen op de grammofoonplaat gezet door Jos Brink. En ik begon met verhalen over Mirjam het Zeemeerminnetje en Mickey de Sledehond."Bang dat ze na de mijlpaal van het honderdvijftigste boek in een zwart gat valt, is ze niet. "Nee, hoor. Ik geef lezingen en ben bezig met een project over laaggeletterdheid. Zolang ik op de been blijf, ga ik door."