'Ik vind het een taak van iedereen om vrijwilligerswerk te doen'

Het is vandaag Nationale Vrijwilligersdag. Jaarlijks worden op 7 december vrijwilligers in het zonnetje gezet. RTV Drenthe heeft van al die vrijwilligers in onze provincie twee uitgekozen aan de hand van Facebookreacties.

Ik geef haar wat kwaliteit van leven terug. Annie van Domburg

"Ik vind dat Annemay Bock een pluim verdient voor het jarenlang verzorgen van het sport- en dorpsblad en het regelen en organiseren van heel veel activiteiten in Grolloo", aldus Margreet Mink uit Grolloo.Bock, inmiddels woonachtig in een buurtschap bij Dwingeloo, voelt zich vereerd door de woorden van haar oud-dorpsgenoot. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor allerlei verenigingen in Grolloo. "Ik heb elke week het sportblad van Sportvereniging SGO gemaakt. Dat werd later een dorpsblad en wordt nu nog goed gelezen. Alle verenigingen maken er gebruik van."De vrijwilligster is nog steeds betrokken bij het Holland Blues Festival in Grolloo. "Ik coördineer honderd vrijwilligers. Komend jaar vindt de vierde editie plaats en ik zorg samen met alle vrijwilligers voor het parkeerbeheer en de infrastructuur." Daarnaast is Bock betrokken bij de TT en Hippisch Holtrijk.Door de verhuizing uit Grolloo is ze wel gestopt als vrijwilliger voor het dorpsblad, maar daarvoor in de plaats is ze vrijwilliger geworden bij de Dierenambulance in Assen en omgeving. "Ik ben een dierenliefhebber en na het overdragen van het dorpsblad, kwam er wat tijd vrij. Ik ben gewoon iemand die zich graag als vrijwilliger inzet. Je hebt een bruisend verenigingsleven nodig in een dorp en die kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Door zelf het goede voorbeeld te nemen, hoop je dat andere mensen volgen."Bock hoopt dat ze andere mensen kan enthousiasmeren als vrijwilliger. "Loop gewoon eens mee. Kijk wat voor waardering je ervoor terugkrijgt. Ik heb geen tijd, hoor je vaak. Maar tijd kun je maken, ook al heb je een fulltime job. Het levert energie op. Dus kom eens kijken en raak geënthousiasmeerd! Ik vind het een taak van iedereen om vrijwilligerswerk te doen. Dat mag een uurtje zijn, maar meer mag ook. Verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp.""Mijn moeder Annie van Domburg is een trouwe mantelzorgster van haar dementerende overbuurvrouw. Ze is er altijd voor haar en heeft eindeloos geduld om bij haar te zitten als ze verdrietig is." Cindy Stoeten vindt dat haar moeder wel even in het zonnetje gezet mag worden.Annie van Domburg is blij met de waardering. Ze zet zich sinds anderhalf jaar in als mantelzorger voor haar 79-jarige overbuurvrouw. De overbuurvrouw is dementerend en slecht ter been. "Ik ben haar eerste aanspreekpunt", vertelt Van Domburg. "Ze is helemaal alleen, heeft geen kinderen, familie of vrienden." Vorig jaar overleed de overbuurman.De twee wonen al 27 jaar tegenover elkaar. "Ik doe eigenlijk alles bij haar, behalve het huishoudelijke werk. Daar heeft ze thuiszorg voor", legt Van Domburg uit. "Ik help haar met de financiën, maak een praatje met haar en probeer haar rustig te krijgen. Ik geef haar weer wat kwaliteit van leven terug."Het vrijwilligerswerk is voor Van Domburg (76) vanzelfsprekend, ook al is ze zelf ook al op leeftijd. "Ik kan haar toch niet laten stikken?" Geen seconde twijfelde ze. "Zoiets komt van binnenuit, daar denk je niet over na", legt ze uit. Je kan dus ook niet iemand in de richting van vrijwilligerswerk duwen, is haar overtuiging. "Zoiets moet vanuit jezelf komen."Ook al is het soms veeleisend, Van Domburg houdt er een fijn gevoel aan over. "Soms zie ik de ellende bij haar. Maar dan praten we over vroeger en wordt ze weer helemaal blij. Dan kunnen we lachen en drinken we een kopje koffie. Als ik haar zie lachen, is dat heel mooi."