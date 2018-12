Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voedselbankactie RTV Drenthe begint: 'We gaan voor de 200.000 euro' Het eerste voedselpakket is overhandigd (foto: Judith Leussink/RTV Drenthe)

De RTV Drenthe-actie 'Samen voor de Voedselbank' is begonnen. Projectleider Margreet Gort schonk het eerste voedselpakket namens RTV Drenthe aan Aaltje Pol, vrijwilliger van de voedselbank Beilen.

RTV Drenthe-presentatoren Margriet Benak, Aaldert Oosterhuis en Erwin Kikkers gaan de komende week elke dag samen met een ambassadeur op pad om zoveel mogelijk goederen in te zamelen voor de vier voedselbanken in Drenthe. Ze gaan ook op bezoek bij organisaties en scholen die actievoeren voor de voedselbank.



'Geven is mooier dan ontvangen'

De vier ambassadeurs van dit jaar zijn gedeputeerde Henk Jumelet, voorzitter Alfred Welink van VNO-NCW Noord, directeur Elles Dost van woningcorporatie Actium en Richard Tapper, directeur van New Nexus in Tynaarlo. Zij willen graag meedoen met deze actie. Voor VNO-NCW-voorman Alfred Welink is het een logische keuze en hij roept ondernemers op om ook mee te doen: "Geven is toch mooier dan ontvangen."



Iedere middag van 13.00 tot 17.00 uur gaan Margriet en Aaldert of Erwin langs Drentse supermarkten om het winkelende publiek te verleiden om gul te geven. Op onze website staat een overzicht van de plaatsen die ze gaan bezoeken. Op de foto gaan kan ook. Fotografe Kim Stellingwerf reist met ze mee en maakt tegen een klein bedrag een foto van iedereen die dat wil.



Voedselbankjournaal op TV Drenthe

In het Voedselbankjournaal, meteen na Drenthe Nu, kijken we terug op alle acties van die dag. Op vrijdagavond 14 december maken we in een live-show de opbrengst bekend en sluiten we de actie in stijl af.



Vanavond geven we een impressie van de acties van vandaag. Margriet en Erwin houden een race tegen de klok en bezoeken zo’n 14 winkels waar wordt geflyerd.



Duizenden kratten

RTV Drenthe hoopt op een hoge opbrengst. Margreet Gort: "Vorig jaar haalden we op de zaterdag ruim 1.000 kratten op. Ik verwacht nu wel het dubbele."



Al het nieuws rond de voedselbankactie is van vanaf vandaag tot en met 14 december dagelijks te volgen op radio, televisie en online. Updates, foto's en 'achter de schermen' filmpjes kun je vinden op Facebook, Instagram en Twitter onder de hashtag #vb18.



Natuurlijk is iedereen die wat aan de voedselbank wil doneren ook welkom in het pand van RTV Drenthe tussen 9.00 uur en 17.00 uur. De hele dag zijn daar vrijwilligers bezig om alles dat wordt ingezameld te sorteren, zodat de voedselbanken het straks makkelijk kunnen verwerken.



Jan Smit

Vrijdag 14 december is er ook nog een speciale verrassing. Margreet Gort: "Dan komt Jan Smit optreden, iedereen die daarbij aanwezig wil zijn moet de Facebookpagina van RTV Drenthe in de gaten houden. We geven elke dag een paar kaarten weg.”



Het is de vijfde en laatste keer dat RTV Drenthe op deze schaal een actie houdt voor de voedselbanken. "Mogelijk dat we volgend jaar nog bijspringen op de zaterdag, daar moeten we nog over overleggen. Maar we willen dit jaar in ieder geval de opbrengst van vorig jaar overtreffen. Toen ongeveer 180.000 euro, nu gaan we voor de 200.000 euro", aldus projectleider Margreet Gort.



In Drenthe maken zo’n 3.500 mensen gebruik van een voedselbank.