Spring met Rick Koekoek over de daken van Hong Kong Rick Koekoek op de daken van Honk Kong (foto: Vlog Rick Koekoek)

BIKETRIAL - Op z'n achterwiel over het randje van de Chinese muur. Een sprong van drie meter van dak naar dak in Hong Kong. Voor Rick Koekoek (32) uit Hoogeveen is de hele wereld één grote speeltuin. Hij doet al jaren aan biketrial. Maar de échte uitdagingen vindt hij tegenwoordig vooral buiten z'n sport.

Geschreven door Karin Mulder

De trainingen voor z'n spectaculaire acts zijn een stuk minder indrukwekkend. "Tachtig procent van m'n trainingen doe ik op techniek. Dat gebeurt gewoon dertig centimeter boven de grond. Maar dat ziet niemand en dat is het meest belangrijke werk dat er is", verklaart Koekoek. "Het is heel simpel: je moet jezelf gewoon een duidelijk opdracht geven. Dat is: blijven ademen en gefocust blijven op wat je moet doen."



De sport heeft me zoveel gebracht

Bij de sport biketrial is het de kunst om met je fiets over een parcours met uitdagende hindernissen te rijden.

Als je met je voet aan de vloer komt of met je stuur of je trappers het obstakel raakt, levert dat strafpunten op. Jarenlang reed Koekoek wereldbekerwedstrijden en regelmatig eindigde hij ook op het podium in de strijd om het wereldkampioenschap. Maar de wereldtitel won hij nog nooit.



"In vijftien jaar tijd hebben we maar drie verschillende wereldkampioenen gehad in onze sport. Dat is maar voor weinig mensen weg gelegd. Maar dat maakt me weinig uit als ik kijk naar wat de sport me wél allemaal gebracht heeft."



Koninklijke show in Singapore

Koekoek is net terug van een reis van zeven weken. Van Spanje ging hij via China naar Singapore om te trainen en shows te geven. Zo was hij de hoofdact bij de uitreiking van de prestigieuze Winsemius Awards in Singapore. Hij trad daar op voor prins Contstantijn en andere hoogwaardigheidsbekleders.



"Ik ben daar tussen de wijnglazen over de tafels gereden. In eerste instantie mocht dat allemaal niet. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan en dat viel erg in de smaak", lacht Koekoek.



Uitdagende daken van Azië

De focus ligt in de toekomst vooral op clinics voor kinderen en op de uitdagende daken van Azië. "Ik zal nog best af en toe een wereldbekerwedstrijden rijden. Maar ik wil de jeugd ook wat teruggeven. Daarnaast zie ik nog heel veel mogelijkheden op hoge gebouwen in China en Singapore", besluit Koekoek.