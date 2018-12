Deel dit artikel:













KFC in Assen voor de kerst open De nieuwe KFC in Assen-Noord (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Ze zijn in het pand nog druk aan het bouwen, maar de Kentucky Fried Chicken in Assen-Noord gaat 18 december open. Het is de eerste KFC van Drenthe.

Geschreven door Margriet Benak

Er gaan zo'n 65 mensen aan de slag, zegt eigenaar Jan Wouter Doornbos van Jawo Holding uit Hoogeveen, franchise-ondernemer van KFC. De fastfoodketen zit op de hoek van de weg Peelo met de Engelandlaan, pal naast de MacDonalds.



Vijfde vestiging

Het is de vijfde KFC-vestiging uit de koker van de Hoogeveense horecaexploitant. Hij zit al met twee KFC's in Groningen, één in Leeuwarden en eentje in Apeldoorn, en in Zwolle komt de zesde vestiging.



Doornbos zal het niet bij één KFC in Assen laten, zegt hij. "Bij Assen-Zuid, daar waar de factory outlet zou komen, zie ik ook zeker toekomst. Als daar nieuwe ontwikkelingen komen, zie ik daar zeker kansen voor een tweede vestiging van KFC. Maar dat zal niet binnen vijf jaar zijn."