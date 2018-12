Deel dit artikel:













Motorcoureur Bo Bendsneyder herstelt voorspoedig vlnr Roelof Waninge, Bo Bendsneyder, Jarno Janssen (foto: racesport.nl)

MOTORSPORT - "Als Bo Bendsneyder een week later was gekomen, hadden we waarschijnlijk al twee andere coureurs onder contract gehad." Dat zegt Roelof Waninge uit Dwingeloo, de eigenaar van het NTS RW Racing team.

Geschreven door Karin Mulder

In september tekende Bendsneyder, de enige vaste Nederlandse MotoGP-coureur, een contract voor twee seizoenen bij het Drentse team. Een zege voor zowel Waninge als voor de 19-jarige Rotterdammer zelf.



"We merken wel dat er meer belangstelling voor sponsoring is", zegt Waninge tevreden. Al sinds 2011, toen hij met een team in de MotoGP-wereld stapte, hoopt hij op Nederlanse coureurs. Tot nu toe was Jasper Iwema, in 2013, de enige.



Bendsneyder deed twee weken geleden al wat testwerk voor het team van Waninge. Ondanks dat hij met krukken naar z'n motor moest lopen, tovert hij een glimlach op z'n gezicht als hij eraan terugdenkt. "Wat ik echt fijn vond is dat ik gewoon Nederlands kon praten", verklaart de Rotterdammer. "En daarnaast was het fijn om met crew-chief Hans Spaan te werken. Hij heeft zoveel ervaring en weet dingen waar ik niet op kom."



Krukken aan de kant

Tijdens de Grand Prix van Japan, inmiddels zeven weken geleden, ontplofte het blok van Bendsneyder onverwacht. Een stuk metaal sprong uit de motor en schampte z'n scheenbeen. Het gevolg was een open scheenbeenbreuk. Twee weken geleden, op het circuit van Jerez, liep hij nog met krukken. Maar die heeft hij inmiddels niet meer nodig. Om de belastbaarheid te bevorderen heeft hij een ijzeren pin in z'n onderbeen die van z'n knie tot z'n voet loopt.



"De pin zit met ijzeren schroeven vast en die schroeven steken wat uit m'n been. Nu het koud is, worden die schroeven ook koud en daardoor merk ik dat m'n onderbeen stijf wordt. Ik moet iedere morgen een goede warming up doen om de dag pijnvrij te beginnen."



Knie lang dik geweest

Z'n knie zorgde in eerste instantie nog voor de meeste problemen. "Om de pin erin te zetten hebben ze in m'n knie geboord en die is heel lang dik geweest. Daar heb ik nog meer last van gehad dan van de wond en de breuk zelf."



'Ik ben blij met Triumph"

In Jerez kon Bendsneyder ook voor het eerst kennismaken met z'n nieuwe motor. Alle coureurs in de Moto2 klasse stappen volgend seizoen verplicht over van een Honda naar een Triumph-motorblok. "Ik ben er heel blij mee. Voor de zwaardere jongens, zoals ik, denk ik dat het een voordeel is. En je kunt wat rustiger op het gas gaan; je hoeft niet de hele tijd volle bak in de limiter te zitten en te driften."