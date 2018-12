'Brand bij kerncentrale Lingen leverde geen gevaar op'

De brand gisteravond bij de kerncentrale in het Duitse Lingen, zo'n twintig kilometer van de Drentse grens, heeft geen gevaar opgeleverd voor de bevolking.

Dat zegt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De brand woedde in een laboratorium dat op twee kilometer van de kerncentrale ligt. De brand heeft de kerncentrale ook niet bedreigd.Het was daarom de ANVS ook niet nodig Nederlandse burgers te informeren en veiligheidsprocedures in werking te stellen.De Duitse krant Osnabrücker Zeitung meldde gisteravond dat gevaar voor mensen niet kon worden uitgesloten. Maar daar is volgens de ANVS dus geen sprake van.