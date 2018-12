wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Sinterklaas is weer terug naar Spanje en Kerst komt eraan. In de tussentijd zijn er genoeg leuke dingen te doen in onze provincie. We hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

In Wezup kun je alvast in de kerststemming komen. Daar vindt voor de 28ste keer een kerstmarkt plaats. De kom van het dorp is verlicht met duizenden lampjes en waxinelichtjes. De 22 authentieke boerderijen en rietgedekte schuren bieden plaats aan ruim 60 standhouders. Zij verkopen onder andere sfeerartikelen, wijn, kazen en gebak, boeken en kerstdecoraties. Je kunt er vanavond al terecht van 19 tot 22 uur. Zaterdag is de markt open van 14.00 tot 21.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.Er worden dit weekend meer kerstmarkten gehouden in Drenthe, bijvoorbeeld zaterdag in Roden. De organisatie heeft in verband met de verwachte harde wind wel besloten de markt naar binnen te verplaatsen. Je kunt vanaf 11.00 uur terecht in Zalencentrum de Pompstee en Hotel onder den Linden. Kijk hier waar nog meer kerstmarkten worden gehouden in Drenthe.In Assen en Emmen kunnen de ijzers worden ondergebonden. Op het Koopmansplein in Assen en het Raadhuisplein in Emmen gaan dit weekend de overdekte ijsbanen weer open. In Assen kan vanaf vanmiddag 17.30 uur al geschaatst worden. In Emmen gaat de baan zaterdag om 10.00 uur open.Altijd al decorstukken of rekwisieten van een toneelvoorstelling willen hebben? Grijp dan zaterdag je kans! Toneelvereniging Diever heeft de zolder opgeruimd en houdt zaterdag grote uitverkoop. Rekwisieten die in de afgelopen tientallen jaren op het toneel van het Shakespearetheater werden ingezet, zijn nu te koop. Daaronder tientallen zwaarden en schilden en een buitenmodel kuisheidsgordel van hout, maar bijvoorbeeld ook een doodskist. De vereniging doet alles ‘tegen elk aannemelijk bod’ van de hand, in het Shakespearetheater in Diever van 09.30 tot 13.30 uur.Wie zin heeft om regen en wind te trotseren kan meedoen aan de trimloop die atletiekvereniging AAC’61 zaterdag organiseert in het Asserbos. Het begint om 11.00 uur en er kan gelopen worden over afstanden van 3, 6, 9, 12 of 15 km. Het begin van de route is op de Oranjewoudbaan. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur.Museum Havezate Mensinge in Roden organiseert zondag een open dag. Er zijn rondleidingen langs geheime plekken van het museum die normaal niet toegankelijk zijn. Ook zijn er lezingen over de geschiedenis en de bewoners. Het museum is nog op zoek naar vrijwilligers, belangstellenden kunnen zich aanmelden. De open dag is van 13.00 tot 16.30 uur.