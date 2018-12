Deel dit artikel:













EHBO’ers krijgen bijles in drank en drugs Lotus-slachtoffer tijdens de training van het EBDDD. (foto: RTV Drenthe / Jasper Pannekoek)

Wiet, drank, cocaïne, xtc, speed, ketamine of GHB. EHBO-vrijwilligers in Assen krijgen een drank- en drugstraining.

Cursusleider is Lars van Driel van Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen (EHBDD). “EHBO’ers worden steeds vaker geconfronteerd met slachtoffers die onder invloed zijn van drank en/of drugs. Vooral op festivals en grote evenementen is het vaak raak.”



Het gaat volgens Van Driel vooral om de benadering van de mensen. "We weten als EHBO'er wel wat we moeten doen als iemand een verstuiking heeft of een wondje. Maar wat we minder goed gewend zijn is om iemand te helpen die bijvoorbeeld onder de ghb zit. Hoe benader je ze? Hoe spreek je ze aan? En welke technieken vanuit de EHBO kan je toepassen om de drugshulpverlening toe te passen?", aldus Van Driel.



Eye-opener

Tijdens de cursus is er een theorie- en een praktijkdeel. Er worden speciale skibrillen gebruikt die het visuele vermogen van iemand kunnen nabootsen die drugs heeft gebruikt. Ook wordt er geoefend met lotus-slachtoffers. De cursisten zijn enthousiast. "Ik heb weinig ervaring met drugs, dus dit zijn wel echt eye-openers", aldus een lachende Henk Hagedoorn uit Assen.



TT-festival

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO wil vrijwilligers beter voorbereiden op problemen met drank en drugs. Er zijn vijf proeflocaties aangewezen. In het Noorden is voor Assen gekozen in verband met het middelengebruik tijdens het TT Festival.