Streep door selfiespot op Emmer Raadhuisplein

De letters zouden op het Raadhuisplein in Emmen komen te staan (foto: RTV Drenthe)

De selfiespot op het Raadhuisplein Emmen, waar mensen zichzelf op de foto kunnen zetten, komt er niet. Er blijkt te weinig draagvlak voor te zijn.

Het idee was om de letters WEMM op het plein neer te zetten en was een initiatief van het Emmense Jeugdparlement. De gemeente stelde 50.000 euro beschikbaar voor de letters die er dit jaar hadden moeten komen.Afgelopen jaar waren er verscheidene overlegmomenten voor het plan. De gemeente merkte uiteindelijk dat er door de jongeren weinig actieve deelname was. "Mede omdat ze weinig tijd hadden. En degenen die dat wel hadden, toonden weinig initiatief", laat de gemeente weten.De jongeren zeggen het erg jammer te vinden dat er een streep door de selfiespot gaat.