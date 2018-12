Deel dit artikel:













Meppel heeft primeur in Drenthe met door biomassa verwarmde woonwijk Dirk Dijkstra bij de biomassacentrale (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe) De centrale wordt gestookt met pellets van resthout (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

Nieuwveense Landen in Meppel is de eerste woonwijk in Drenthe die volledig wordt verwarmd met biomassa. De centrale levert een reductie op van de uitstoot van CO2 van 70 procent. De biomassacentrale bij de wijk is vandaag officieel in gebruik genomen.

Meer dan tweehonderd huizen zijn aangesloten op de biomassacentrale. De centrale wordt gestookt met pellets afkomstig van de Nederlandse houtindustrie.



"Het gaat hier dus niet om hout uit oerbossen of tropische bossen. Het is resthout uit de omgeving", vertelt Dirk Dijkstra, directeur van MeppelEnergie, het bedrijf dat is opgericht om het initiatief mogelijk te maken. De gemeente Meppel en energiebedrijf Rendo zijn beide voor de helft aandeelhouder van MeppelEnergie.



Vanuit de centrale loopt water van 70 graden via buizen naar de huizen, waar het kan worden gebruikt voor vloerverwarming en tapwater. In de zomer koelt het systeem de huizen. Al werkte dat afgelopen zomer nog lang niet bij alle huizen.



Kinderziektes

"De temperatuur liep hier wel op tot 28 graden", zegt bewoner Berry Wognum. Het probleem lijkt in de installatie in zijn eigen huis te zitten en de oorzaak blijkt lastig te verhelpen. Hij heeft er vertrouwen in dat hij hulp krijgt van MeppelEnergie om het probleem op te lossen. Dirk Dijkstra beschouwt het als kinderziektes en zegt samen met de bewoners te zullen kijken naar een oplossing.



Tevreden

De familie Liem is heel tevreden met de verwarming door de biomassacentrale. "Ik merk geen verschil met verwarming door een CV-ketel. Nou, dat de temperatuur constant is", zegt Dolf Liem. De thermostaat staat op een comfortabele 22,5 graden en toch belooft MeppelEnergie dat de bewoners niet duurder uit zijn dan in een gasgestookte woning.



In de toekomst worden er nog tweehonderd woningen aangesloten op de biomassacentrale.