Oude trapauto's Verkeerspark zijn weer te koop

Voor vijfhonderd euro per stuk zullen ze wel weggaan; de oude trapauto's van het Verkeerspark in Assen.

Verkeersborden, flitspalen, praatpalen en natuurlijk allerlei soorten trapauto's. De spullen liggen verdeeld over drie loodsen in Oosterwolde en zijn in bezit van attractiepark Duinen Zathe. Zij richtten vorig jaar een nieuw verkeerspark op."Maar wij kunnen niet alle spullen opknappen en mogen de gemotoriseerde voertuigen niet gebruiken", zegt directeur Jeroen Kolhoff. Dus staat vrijwel alles van het voormalige verkeerspark nu te koop."Fantastisch", zegt Henk Brink. Samen met zijn zoon en vrouw struint hij - net als tijdens de eerste veiling - langs de trapauto's. "Kijk, in die oude trapauto's zat ik zelf nog als kind." Brink wijst naar een ouderwetse trapauto waarvan de kettingen ondertussen kapot verroest zijn. "En in die jeepjes reed mijn zoon later."Brink kocht tijdens de veiling twee jaar geleden de bekende politiewagen. "Puur uit nostalgie", aldus Brink. Zijn vader was de eerste die in het wagentje mocht rijden, omdat hij als politieman in de verkeerstoren werkte toen het Verkeerspark nog maar net bestond. "Ja, dat is onbetaalbaar."