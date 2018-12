Ondernemen in Drenthe: Horeca toon lef en doe eens wat anders dan een uitsmijter

Drenthe kan wel wat meer horeca gebruiken dat zich onderscheidt van de massa. "We hebben te veel van hetzelfde en van een matig niveau. Dat moet anders", zegt Harrie de Jong uit Vledder.

De Jong heeft zijn hotel en restaurant voor ruim drie miljoen euro verbouwd en aangepast aan deze tijd. Deze week werd hij uitgeroepen tot ' Meest markante Horecaondernemer van Drenthe '. "We missen de vitaliteit die we nodig hebben. We hebben pareltjes en die moeten we oppoetsen en vermarkten."De Jong krijgt daarin bijval van Marleen Brouwer van restaurant De Loohoeve in Schoonloo. Brouwer is 'Gastvrouw van het Jaar' geworden. Ooit opgeleid bij het Drenthe College en via verschillende toprestaurants zelf gestart in Schoonloo."We missen in Drenthe mensen die uitblinken", volgens Brouwer. "Mensen die wat anders willen. Ze doen nu allemaal een sateetje of een uitsmijter. Dat snap ik wel. Dat willen mensen ook graag. Maar doe eens wat anders, Wees jezelf en toon wat lef."Drenthe blijft in de opinie van Harrie de Jong hangen in het verleden. "We roepen al jaren hoe mooi Drenthe is en we blijven maar bij die heide." Marleen Brouwer is het met hem eens. "Dat fietsrondje duurt maar en duurt maar", volgens Marleen. Dat kan beter.Wouter van Liere uit Emmen merkt dat ook. Hij opent binnenkort zijn restaurant in het karakteristieke pand De Drommedaar, midden in het centrum van Emmen. Een brasserie, restaurant en wijnbar. "Dat hebben we nog niet in Emmen."Van Liere hoopt op een breed publiek. "Ik ga nog wel eens uit in Emmen. Hoeveel mensen ik tegen kom in de interliner uit Emmen. Die gaan naar Groningen ook om een hapje te eten. Die missen we dan in Emmen. Dat moet niet."De verbouwing van het hotel van Harrie de Jong heeft veel energie gevraagd, maar volgens de ondernemer is het een juiste stap geweest. Hij wilde de verandering rigoureus doorzetten. Het bedrijf is nu gesplitst in een hotel, reisbureau, restaurant en bowlingbaan.Voor Marleen Brouwer breekt een spannende tijd aan. Binnenkort worden er weer Michelin sterren toegekend. En dat is iets wat Marleen en Jeroen Brouwer ambiëren. "We weten dat ze bij ons zijn geweest. "Eén van de inspecteurs had een hotelkamer geboekt. Toen wij hem terug belden versprak hij zich."Van verschillende collega's kreeg Brouwer het advies om de champagne alvast koud te zetten. "Maar dat doen we niet. Eerst maar eens zien wat er gaat gebeuren. We zijn uitgenodigd op 17 december voor de uitreiking in Amsterdam. We gaan het zien."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online: