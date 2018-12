Deel dit artikel:













Slecht weer: kerstmarkten gaan onder dak De kerstmarkt in Roden wordt naar binnenv erplaatst (foto: Kerstmarkt Roden)

De organisatoren van twee kerstmarkten verplaatsen hun activiteiten (deels) naar binnen.

De Roder Weihnachtsmarkt heeft in verband met de weersverwachting besloten de kerstmarkt zaterdag niet op de Albertsbaan te houden. Volgens de organisatie is het door de voorspelde harde wind niet verantwoord om buiten marktkramen en tenten neer te zetten.



De markt zelf verhuist naar restaurant-zalencentrum De Pompstee. De kunstijsbaan krijgt onderdak in de grote zaal van Hotel onder den Linden.



Annen

Ook de Kerstfair Annen gaat morgen vanwege het weer naar binnen. De markt in Dickenssfeer wordt verplaatst van de Molenakkers naar het dorpshuis en het plein voor de sporthal.