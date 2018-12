Deel dit artikel:













Burgemeester over overlast Hoogeveen: Het gaat van kwaad tot erger Hoogeveen heeft last van raddraaiers (foto: ANP/Lex van Lieshout)

Burgemeester Karel Loohuis maakt zich zorgen over de overlast van jongeren in Hoogeveen. In het centrum van de stad komen extra beveiligingscamera's. "Het gaat van kwaad tot erger."





De aanpak leek succesvol, maar toch ging het afgelopen weekend mis. "Een jongere heeft een politieagent geslagen en er is vuurwerk afgestoken. We kennen de groep. Die bestaat uit zo'n 80 jongeren, waarvan er zo'n 5 à 6 de kern vormen", zegt Loohuis, die eraan toevoegt dat winkeliers worden geïntimideerd als ze iets van de overlast zeggen.



Volgens Loohuis nam de overlast na de zomervakantie toe. "Eerst bleef het beperkt tot afval op straat en luide muziek, maar het werd steeds erger. We hebben toen een plan van aanpak gemaakt. De jongeren zijn om hun id-kaart gevraagd en er zijn gesprekken geweest met hun ouders, zodat zij en wij beter inzicht krijgen in waar ze uithangen."