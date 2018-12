Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buiten is het miezerig en 7 graden, binnen wacht de ijsvloer De overdekte ijsbaan op het Koopmansplein in Assen is er klaar voor (foto: Ronald Obbes)

De temperatuur was weinig winters, en buiten miezerde het flink.Toch is op het Koopmansplein Winters Assen vanavond geopend, met als stralend middelpunt een gladde ijsvloer in een grote tent.

Geschreven door Margriet Benak





Op de ijsvloer kunnen verschillende takken van ijssport beoefend worden. Behalve schaatsen, is er ook curling en icebyken. De ijsbaan ligt er tot en met 6 januari en is een initiatief van de Stichting



De kosten van het evenement zijn zo'n 100.000 euro. De gemeente Assen betaalt er 45.000 euro aan mee. De rest komt van sponsors. Op vrijdagavond 14 december is er een lichtjesparade door de stad, met verlichte wagens die vertrekken vanaf de Bonte Wever.



Lees ook: Assen krijgt toch ijsbaan(tje) Wethouder Roald Leemrijse van Assen gaf de aftrap voor het schaatsplezier op de overdekte ijsbaan Vanavond kan er twee uurtjes gratis geschaatst worden. Vanaf morgen is de baan vanaf half tien geopend, maar moet er betaald worden.Op de ijsvloer kunnen verschillende takken van ijssport beoefend worden. Behalve schaatsen, is er ook curling en icebyken. De ijsbaan ligt er tot en met 6 januari en is een initiatief van de Stichting Winters Assen De kosten van het evenement zijn zo'n 100.000 euro. De gemeente Assen betaalt er 45.000 euro aan mee. De rest komt van sponsors. Op vrijdagavond 14 december is er een lichtjesparade door de stad, met verlichte wagens die vertrekken vanaf de Bonte Wever.