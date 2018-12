Administratieve fout berooft Imke Vormeer van World Cup debuut

SCHAATSEN - Door een administratieve fout mag Imke Vormeer uit Meppel zondag niet haar debuut maken op de 5.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Polen. De World Cup Kwalificatie-wedstrijd, die begin november in Thialf werd verreden, is niet officieel aangemeld door de KNSB bij de wereldschaatsbond ISU. Maar de KNSB beweert dat dat wel het geval is.

Vormeer is de dupe van deze tweestrijd en probeert morgen weer naar Nederland te vliegen. Zo kan ze 's avonds nog de marathon van Alkmaar rijden omdat ze daar ook nog meedoet in het klassement.Voor de schaatsster van Team Palet Vastgoedonderhoud is het extra zuur. Omdat ze op het laatste moment werd opgeroepen voor de wereldbekerwedstrijd in Polen, moest ze haar trainingskamp op Gran Canaria afbreken. Ook heeft ze speciaal vrij gevraagd van haar werk. En omdat Vormeer zou debuteren hadden ook haar vader en twee broers al vliegtickets naar Polen geboekt.Op de site van schaatsen.nl liet Vormeer afgelopen week nog weten hoe blij ze was met haar selectie voor de World Cup. "Als klein meisje droomde ik ervan om in het Nederlandse pak wedstrijden te schaatsen. Komend weekend gaat het daadwerkelijk gebeuren en mag ik op mijn dertigste mijn World Cup-debuut maken. Nee, dat had ik totaal niet meer verwacht, zeker omdat ik vorig jaar heb getwijfeld of ik nog wel door zou gaan", vertelde Vormeer toen."Ik wil vooral genieten van deze wedstrijd. Ik heb geen enkele druk en kan lekker onbevangen starten. Toen ik die dikke tas met kleding van TeamNL zag, besefte ik hoe speciaal het is. Het oranjepak heeft een iets ander en lichter stofje dan ik gewend was, het zit net even wat lekkerder, haha."