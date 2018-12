Deel dit artikel:













OR gevangenis Ter Apel zegt vertrouwen in directeur op De Penitentiaire Inrichting in Ter Apel (foto: RTV Noord)

De ondernemingsraad van de gevangenis in Ter Apel heeft het vertrouwen opgezegd in bestuurder Laurens Huizinga.

Dat blijkt uit een mail van de OR aan alle medewerkers die in handen is van RTV Drenthe.



De OR concludeert dat 'het afgelopen jaar de verhoudingen dusdanig zijn verstoord dat verdere samenwerking tussen OR en bestuurder niet langer mogelijk is.'



Huizinga werd in 2015 aangesteld als directeur van de Penitentiare Inrichting Ter Apel (PI) en volgde daarmee Hans Plattel op.



De OR wil verder geen commentaar geven.