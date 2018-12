Imke Vormeer: Ik heb wel even heel hard staan huilen

SCHAATSEN - "Ik heb wel even heel hard staan huilen toen ik te horen kreeg dat ik niet mag starten", zegt schaatsster Imke Vormeer vanuit Polen. De schaatsster uit Meppel zou zondag in Polen haar World Cup debuut gaan maken op de 5.000 meter. Maar door een administratieve fout van de KNSB, gaat dat feestje nu niet door.

Vormeer werd gisteravond om negen uur uit haar hotelkamer in Polen geroepen door onafhankelijk coach Henk Hospes, teammanager van de nationale selectie Yvonne van Gennip en disciplinemanager Freek van der Wart. "Ik kreeg toen te horen: we hebben een probleem. Door een administratieve fout mag je niet starten, maar we gaan er alles aan doen om dat op te lossen."Met die gedachte ging Vormeer gisteravond naar bed. "Dat voelde natuurlijk al niet echt lekker". Pas vanavond om vijf uur kreeg ze op de ijsbaan te horen dat de poging van de KNSB om de ISU op andere gedachten te brengen niet gelukt was."Het is zo stom dat ik de dupe ben van die stomme regels. Ik heb met 7 minuten en 8 seconde ver onder de limiet van 7.30 gereden. Maar omdat de KNSB is vergeten de World Cup Kwalificatie van begin november aan te melden bij de ISU, mag ik nu niet starten", licht Vormeer de beslissing toe.Vormeer zat vanavond alweer in de bus richting het vliegveld in Warschau. "Ik zit hier helemaal in m'n eentje. Ik slaap straks in een hotel bij het vliegveld en dan vlieg ik morgenvroeg weer naar huis. Ik probeer morgenavond bij de marathon van Alkmaar al m'n frustraties eruit te rijden. Dat kan heel goed aflopen of heel slecht", besluit Vormeer.