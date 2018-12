Signi Zoekhonden weer op zoek naar Willeke Dost

Wanneer ze het gaan doen, wil de Stichting Signi Zoekhonden niet zeggen. Maar één dezer dagen gaan ze met drie of vier snuffelhonden weer op zoek in Koekange naar de vermiste Willeke Dost.

Esther van Neerbos van Signi laat weten dat de zoektocht meer locaties betreft dan alleen het weiland achter de boerderij van de pleegouders, waar onlangs door politie en justitie is gegraven. Op dat weiland waren de zoekhonden al eerder actief en aangeslagen op een bepaalde locatie. Maar daar werd niets gevonden Signi hoopt nu de honden uitgebreider te kunnen laten zoeken. Dat gebeurt op verzoek van nabestaanden, onder wie tante Klaasje Wopken. De tante van Willeke krijgt in haar jarenlange zoektocht naar Willeke volop steun van de amateurspeurders Jan Huzen uit Emmen en Ab Bruintjes uit Koekange.Het duo kreeg het voor elkaar dat politie en justitie in november in het weiland gingen graven. Op 15 december is er weer een zoekactie op hetzelfde weiland, dan met 150 prikstokken. Dat gebeurt op initiatief van Bruintjes en Huzen, die blijven zoeken naar het bijna 27 jaar geleden verdwenen tienermeisje.Het weiland blijft voor hen een verdachte plek die nog eens goed doorzocht moet worden. Voor deze actie met prikstokken hebben zich zo'n 300 mensen gemeld, om mee te helpen.Voor die tijd gaat Van Neerbos met de zoekhonden van Signi op pad in Koekange. Wanneer wil ze niet zeggen. "We zijn erbij gebaat dat het in alle rust gebeurt, daarbij kunnen we geen toeschouwers gebruiken." Ook Bruintjes en Huzen willen niets kwijt. Duidelijk is wel dat ze met iets bezig zijn waar ze verder geen pottenkijkers bij willen.Signi Zoekhonden is een stichting met vrijwilligers, die met speciaal getrainde zoekhonden regelmatig op zoek gaan naar vermiste personen. In de zaak Willeke Dost is de organisatie al twee keer eerder op zoek geweest. De honden speurden een jaar geleden het weiland af, dat achter de boerderij ligt van waaruit Willeke Dost in 1992 spoorloos verdween. Daarvoor zochten de honden al eens in een nabij gelegen vennetje.De politie zegt verder niet betrokken te zijn bij de zoekacties die de komende tijd weer in Koekange gebeuren in de vermissingszaak Willeke Dost. "Voor ons is er na de graafactie van 12 november geen aanleiding om daar opnieuw te gaan zoeken. Wat er staat te gebeuren is een burgerinitiatief. Zolang alles zonder problemen verloopt, met medewerking van de landeigenaar en zonder verstoring van de openbare orde, is er voor ons geen rol weggelegd", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.De politie blijft erbij dat er afdoende is gezocht op het terrein aan de Koekanger Dwarsdijk, na aanwijzingen dat daar mogelijk Willeke Dost begraven zou liggen.