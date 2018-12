Programma zaterdagvoetbal (en afgelastingen)

VOETBAL - Wie wint de derby van de gemeente Hoogeveen vanmiddag: HZVV of Noordscheschut? Pakt ACV eindelijk weer eens een zege? En behoudt SC Elim ook na vandaag als enige Drentse club de ongeslagen status.

Dat zijn zomaar drie vragen waar we vanmiddag om een uurtje of vijf antwoord op hebben.Inmiddels zijn er vanwege de hevige regenval al enkele duels afgelast, waaronder:2J: DZOH - Gramsbergen3C: Noordwolde - Mamio4E: CSVC - MSCBenieuwd naar het complete programma van vandaag in het amateurvoetbal? Kijk dan hieronder..