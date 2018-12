Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De 'gele hesjes' duiken op in Emmen De 'gele hesjes' zijn komen overwaaien uit Frankrijk (foto: De Vries Media) De 'gele hesjes' zijn komen overwaaien uit Frankrijk (foto: De Vries Media) De 'gele hesjes' zijn komen overwaaien uit Frankrijk (foto: De Vries Media) De 'gele hesjes' zijn komen overwaaien uit Frankrijk (foto: De Vries Media) De 'gele hesjes' zijn komen overwaaien uit Frankrijk (foto: De Vries Media) De 'gele hesjes' zijn komen overwaaien uit Frankrijk (foto: De Vries Media) De 'gele hesjes' zijn komen overwaaien uit Frankrijk (foto: De Vries Media)

De 'gele hesjes' zijn opgedoken in Drenthe. Langs de Dordsestraat in Emmen hebben actievoerders de hesjes op bomen gehangen.

De gele hesjes zijn een Nederlandse versie van de Franse protestbeweging Les Gilets Jaunes. De betogers komen in opstand tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud.



Op de hesjes in Emmen staan onder meer teksten als 'Wildlands een flop, Emmenaren aan de strop'. Andere teksten op de hesjes zijn: 'kick out Rutte', 'lagere belasting' en 'betaalbare zorg'.



In verschillende Nederlandse steden zijn vandaag demonstraties aangekondigd van de gele hesjes, waaronder in Groningen.