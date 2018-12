'Stroomstoring in Hoogeveen is bijna opgelost'

In Hoogeveen zitten mensen zonder stroom (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

De meeste mensen in Hoogeveen hebben weer elektriciteit, na de stroomstoring van eerder vandaag.

Volgens directeur Eddy Veenstra van netwerkbeheerder Rendo begon de storing rond twaalf uur vanmiddag."We waren om kwart over twaalf ter plekke. Er bleek een spontane storing te zijn in een kabel. De problemen zijn dus niet veroorzaakt door graafwerkzaamheden", vertelt Veenstra.Exacte cijfers zijn er niet, maar Veenstra schat dat 'enkele honderden' huishoudens zonder stroom zaten. Bij het Nationaal Storingsnummer kregen ze vanmiddag veel telefoontjes binnen uit de regio Hoogeveen, vertelde een telefonist eerder.Op Twitter lieten verschillende mensen weten last te hebben van de stroomstoring.