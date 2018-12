Deel dit artikel:













Gaslek bij werkzaamheden in tuin in Schoonoord De Brugstraat is deels afgesloten (foto: Van Oost Media) De Brugstraat is deels afgesloten (foto: Van Oost Media)

In Schoonoord is een gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden in een tuin.

Vanwege het lek is een deel van de Brugstraat afgesloten. De brandweer houdt de boel in de gaten. Netbeheerder Enexis is bezig om het lek te dichten.