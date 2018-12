Geluidswal langs A28 bij Spier stort deels in [update]

De geluidswal langs de A28 bij Spier is deels ingestort.

De wal is opgevuld met stenen, maar een deel van de constructie heeft het nu begeven. "Je schrikt als je er langs rijdt", zegt verslaggever Josien Feitsma. Volgens haar staat er een erg harde wind."Dit had nooit goed kunnen gaan", reageert voorzitter Jan van der Heide van Dorpsbelangen. "We hadden een week of drie geleden de gemeente geadviseerd om iets te doen omdat er scheuren in de wal zaten." Maar het zou wel meevallen en er zou geen gevaar voor instorting zijn. Wel kwamen er tijdelijk netten om de geluidswal heen. Volgens Van der Heide is de gemeente er nu en wordt de omgeving afgezet. Maar de A28 blijft wel open.Het dorp Spier is al langer ontevreden over de geluidswal, vertelt Van der Heide. Directe aanwonenden vinden hem lelijk. En volgens sommigen vermindert de wal de geluidsoverlast niet, maar is het alleen maar erger geworden, vertelt Van der Heide.De geluidswal werd in november vorig jaar nog feestelijk geopend. Hij zou zorgen voor een halvering van de geluidsoverlast in het dorp.