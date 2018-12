Deel dit artikel:













Kap je eigen kerstboom: 'Ik hoef geen supermooie gekweekte boom' Jong en oud komt een eigen kerstboom kappen in het Drents-Friese Wold (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems) Jong en oud komt een eigen kerstboom kappen in het Drents-Friese Wold (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

Vrijwilligers van natuurorganisaties en omwonenden van het Drents-Friese Wold hebben vandaag zelf kerstbomen gekapt. Geïnteresseerden moesten zich van tevoren opgeven bij Staatsbosbeheer.

"Op deze manier willen we onze vrijwilligers en organisaties waar we mee samenwerken graag belonen door ze zelf een kerstboom om te laten zagen. Het is echt een hartstikke groot succes. Vorig jaar zijn we begonnen en ook dit jaar zijn er weer 150 man", aldus boswachter Corné Joziasse van Staatsbosbeheer.



Boom voor in de auto

De eerste mensen meldden zich vanmorgen al om negen uur bij de camping van Staatsbosbeheer in Oude Willem. "Sommigen komen met het hele gezin en dan mag iedereen een eigen boom uitzoeken. Er worden zelfs bomen gekapt voor op de slaapkamer of in de auto", zegt Joziasse.



Uitje

Veel mensen maken er echt een uitje van. En dat de boom vaak net wat minder vol is dan bij een tuincentrum vinden mensen juist leuk. "Je moet natuurlijk wel zien dat hij uit het bos komt. Ik hoef geen supermooie gekweekte boom. Anders was ik hier niet gekomen", aldus een van de bomenkappers.