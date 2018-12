Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handjevol kopers voor rekwisieten Shakespearetheater Diever Draaicirkel uit 'De getemde Feeks. (foto: RTV Drenthe)

Zwaarden, helmen en schilden. Een oude rolstoel en een supergrote kreeft. Deze en andere rekwisieten van het Shakespearetheater Diever werden zaterdag verkocht.

De voorwerpen komen uit voorstellingen zoals 'Richard III', 'King Lear' en 'Lang leve de Liefde'. "Onze zolder stond zo ontzettend vol met rekwisieten dat we nodig het een en ander kwijt moesten. De prijs komen we meestal wel uit", zegt vrijwilliger Olaf de Jong van het theatergezelschap.



Handjevol geïnteresserden

Op de verkoop komen slechts een handjevol geïnteresseerden af, maar die trekken wel allemaal de portemonnee. Bijvoorbeeld voor de houten zwaarden en schilden. "Die neem ik mee voor mijn kleinkinderen. Dat vinden ze geweldig", aldus een vrouw.



Etalagepoppen zonder armen

Henk Pot en zijn vrouw hebben een escaperoom in Wittelte en hebben verschillende objecten op het oog. Er wordt lang gekeken naar de verschillende etalagepoppen zonder armen. "Maar ze kunnen niet rechtop staan. Dat wordt 'm niet", aldus mevrouw Pot.



Uiteindelijk nemen de ze rolstoel uit 'Richard III' mee. Ze krijgen hem in bruikleen van het Shakespearetheater, want misschien dat het theatergezelschap de stoel toch nog een keer wil gebruiken. Ook krijgen ze voor een prikkie een bak met zonnebrillen mee. "Het gaat ons niet om het geld. We willen vooral weer wat ruimte om nieuwe dingen te maken", zegt vrijwilliger De Jong.