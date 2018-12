Deel dit artikel:













Zevende stek voor Nagengast in Brico Cross Essen Zevende plaats in Essen voor Fleur Nagengast, haar beste klassering tot nu toe. (foto: Archief RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast heeft bij de Brico Cross in Essen een zevende plaats behaald. Voor de jonge renster uit Beilen is dat de beste klassering in een dames elite wedstrijd tot nu toe. Bij afwezigheid van een aantal toppers ging de zege naar de Nederlandse Maud Kaptheijns.

Fleur Nagengast kende een goede wedstrijd in het Belgische Essen. Na drie kwartier crossen eindigde ze op de zevende plaats op slechts 49 seconden achterstand van de winnares. Daarbij was ze 25 seconden verwijderd van het podium. Daarnaast liet ze haar grote concurrente in de beloftecategorie Ceylin del carmen Alvarado bijna een minuut achter haar.



Grote namen zoals Sanne Cant, Annemarie Worst en Alice Maria Arzuffi ontbraken in Essen, waardoor andere dames het podium konden overnemen. Uiteindelijk was Maud Kaptheijns, die vorig seizoen een aantal wedstrijden oppermachtig was, de beste. Zij versloeg haar landgenote Lucinda Brand en de Italiaanse Eva Lechner.



Zondagmiddag staat Nagengast haar tweede cross van het weekend te wachten. Dan start de Beilense in de Vlaamse Druivencross in Overijse. Die wedstrijd start om 13:45 uur.