HZVV veel te sterk voor Noordscheschut HZVV veel te sterk voor Noordscheschut (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - HZVV heeft de derby tegen Noordscheschut overtuigend met 4-1 gewonnen. Sinterklaas was nog niet vertrokken naar Spanje, maar speelde vanmiddag bij Noordscheschut, dat kwistig cadeautjes uitdeelde in Hoogeveen.

Geschreven door René Posthuma

HZVV, dat de laatste twee wedstrijden niet wist te winnen, blijft overtuigend koploper in de 1e klasse E met 28 punten uit 10 wedstrijden. Noordscheschut blijft met 14 punten middenmoter.



Eigen doel

De thuisclub was in de eerste helft de betere ploeg en de gasten hadden het aan doelman Wiebe Zinger te danken dat het tot de 21ste minuut duurde voordat HZVV op voorsprong kwam. HZVV had hiervoor wel de hulp van Noordscheschut verdediger Leon Vlietstra nodig, die de bal, onhoudbaar voor Zinger, binnenschoot.



Ook na de 1-0 was HZVV sterker, maar verzuimde voor rust de 2-0 te maken.



Beslissing

De eerste kans in de tweede helft was voor Noordscheschut, maar doelman Hidde Streutker reageerde attent op een schot van Melvin Mol. Zijn collega aan de andere kant was minder alert. Zinger probeerde de bal voor Yoran Popovic weg te schieten, maar schoot de bal tegen de HZVV spits op, waarna de bal in het doel caramboleerde (2-0).



HZVV besliste de wedstrijd binnen het uur. Eerst maakte Lorenzo Valente de 3-0, waarna drie minuten later Romano Djababoe met 4-0 de wedstrijd op slot gooide. De 4-1 van Rijnald Vos was slechts voor de statistieken.