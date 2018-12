Honden slaan aan bij zoekactie naar Willeke Dost

Drie honden van Signi Zoekhonden zijn vanmiddag tijdens een zoekactie naar Willeke Dost aangeslagen op dezelfde locatie.

Volgens amateurspeurder Ab Bruintjes is met de honden op twee locaties gezocht naar het lichaam van het vermiste meisje."Op een locatie buiten Koekange zijn geen sporen aangetroffen. Op de tweede locatie, in het weiland achter de woning waar het meisje woonde, sloegen de drie honden onafhankelijk van elkaar twee keer aan op dezelfde plek."Met een grondradar zijn beelden gemaakt van de plek waar de honden aansloegen. "Het wachten is nu tot die beelden zijn geanalyseerd", vertelt Bruintjes. "Dat duurt een paar dagen."Bruintjes kon nog niet vertellen of de zoekactie in het weiland met prikstokken op 15 december nog doorgaat."Die is nog niet afgelast, laat ik het zo zeggen."De zoekhonden waren eerder ook al aangeslagen op een locatie in het weiland. Een daarop volgende graafactie van de politie in november leverde niets op.