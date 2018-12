Deel dit artikel:













ACV wint weer eens na moeizame wedstrijd ACV pakt drie punten tegen SVZW (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - ACV heeft weer eens gewonnen in de hoofdklasse B. De ploeg van trainer Fred de Boer ontving zaterdagmiddag laagvlieger SVZW uit Wierden. Met een 2-1 winst verlieten de Assenaren na dik negentig minuten het veld, maar de overwinning kwam niet zomaar even aanwaaien.

Geschreven door Myon Padding

ACV kende in de beginfase wat opstartproblemen. Al in de achtste minuut veroorzaakte Jim de Leeuw een strafschop wegens hands. Deniz Sahbaz benutte de penalty en zette de Wierdenaren op een 0-1 voorsprong.



Moeite

Ondanks dat de gasten op de vijftiende plek van de ranglijst staan, had ACV moeite met de ploeg. Toch wisten de heren in de 24e minuut op gelijke hoogte te komen via Ezra Meijer. Even daarvoor werd een inzet van de thuisploeg al gekeerd door de lat. In de 40e minuut maakte Meijer zijn tweede van de middag via een strafschop.



In de tweede helft ging ACV op zoek naar de beslissende treffer, maar daar moest het publiek lang op wachten. Diep in blessuretijd wist invaller Koen Steg toch de bal fraai met de buitenkant van zijn voet binnen te tikken. Echter stond hij buitenspel en werd het doelpunt afgekeurd. Trainer Fred de Boer was het hier niet mee eens en mocht zijn zitplek langs het veld nog verlaten.



Pascal Huser

De kans dat De Boer volgende week in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen Sparta Nijkerk kan rekenen op vaste basisklant Pascal Huser, is nihil. De spits moest de wedstrijd in de eindfase van de eerste helft gedwongen verlaten. Hij kon niet verder vanwege pijn aan zijn voet. Na een bezoek aan de dokter bleek zijn voet niet gebroken, maar wel gekneusd.



Hoe de aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk gaat verlopen, weet Fred de Boer nog niet. ACV kampt op het moment met een dunne selectie, wegens veel blessures.