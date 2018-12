De Smildes stralen weer

Weken van voorbereiding, hard werken en ook nog rotweer tijdens het plaatsen. Maar ze branden: de kerstlichtjes die bijna twintig kilometer Drentse Hoofdvaart omtoveren tot sprookjesachtig kerstdecor.

Vandaag werden de lichtjes door tientallen vrijwilligers langs de vaart en op de bruggen geplaatst, maar dat was nog best even spannend.Een deel van de verlichting (achttien kilometer lampjes en elf bruggen) is aan vervanging toe, wat ontzettend veel geld kost. Uit onverwachte hoek kreeg Stichting Kerstverlichting aan de Vaart bij de Smildes, die de lichtjesparade coördineert, een schenking van 14.000 euro van handelsbedrijf Koers uit Smilde. Daarmee is zijn de lampjes weer een tijdje verzekerd van een plekje aan de vaart.Mensen die vandaag langs de vaart reden hebben vast fluoriscerende hesjes gezien."Iedere brug heeft z'n eigen afdelinkje", legt vrijwilliger van het eerst uur Douwe Blomsma uit. "Sommige die pakken een stukje meer, maar het is allemaal in elkaar verweven." Verschillende buurtverenigingen zijn zaterdag de hele dag in touw om de lampjes neer te zetten en aan te sluiten. "Ze zijn er allemaal trots op als het weer brandt", zegt Blomsma.Al sinds 1995 wordt de vaart versierd. Eerst één deel, maar ieder jaar kwam er weer een wijkvereniging bij, die ook haar stukje vaart versierde. Het harde werk loont. Vanuit de hele omgeving rijden mensen 'om', om even de lichtjes aan de vaart te bekijken, vertelt Blomsma "Er is ons ook verteld dat de vliegtuigen die aankomen op Eelde, die laag aan komen vliegen, twintig kilometer verlichting kunnen zien."Nog tot 6 januari zijn de lichtjes langs de vaart te bekijken. Dan wordt alles weer opgeruimd en klaargemaakt voor volgend jaar.