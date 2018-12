'We zeiden al, die muur blijft niet lang staan'

Omwonende Roelina woont vlak naast de geluidsmuur in Spier die vanmiddag is ingezakt. De stenen van de kapotte geluidswal langs de A28 komen tegen de achterkant van haar auto aan.

"We hoorden een soort geluid van een windvlaag", vertelt ze. "Toen kwam de buurman aan de deur en die vertelde dat de muur in elkaar was gezakt. We gingen naar buiten en U ziet het resultaat hier."Het verbaast Roelina niet dat de muur is ingezakt. "Vorige week zaten er al bobbels in, toen hebben ze de boel gerepareerd. Er zaten ook gaten in en die hebben ze dichtgemaakt.""We zagen na de bouw al dat er wat aan de hand was, toen zeiden we al dit blijft niet zo lang staan. De muur begon te golven, daar zagen we het aan. We mogen van geluk spreken dat hij is ingezakt en niet omgevallen. We mogen er in ieder geval niet meer bij in de buurt komen."