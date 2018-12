Deel dit artikel:













FC Meppel snoept punten af van ongeslagen koploper Pelikaan S FC Meppel wint niet, maar pakt wel punten af van Pelikaan S (foto: FC Meppel)

VOETBAL – Tot vandaag speelde Pelikaan S uit Oostwold tien keer en won het tien keer. FC Meppel bracht daar vandaag verandering in door met een 2-2 gelijkspel de eerste punten van de koploper in 2J af te snoepen. De ploeg van trainer Arjen Plessen zakt wel naar de vierde plaats in de stand.

Tien man

Op het veld van FC Meppel kwam Pelikaan S maar moeilijk aan de gebruikelijke speelstijl toe, door het hoge voetbal van de thuisclub. De mannen van Arjen Plessen speelden constant vooruit en dat weerhield de ongeslagen ploeg van fatsoenlijk opbouwen. Het zorgde voor enige frustratie bij de Groningers en dat leverde na een dik half uur een rode kaart op.



Tegen tien man kwam het spel van FC Meppel nog beter uit de verf en niet veel later kwam de thuisploeg op 1-0 voorsprong door een doelpunt van Robert Erik Lanting. De feestvreugde duurde niet lang, want Pelikaan S kwam uit een verwarrende situatie terug naar 1-1.



Gemiste kans

Waar FC Meppel vervolgens twee grote kansen heeft om weer op voorsprong te komen, valt het doelpunt juist aan de andere kant. “Dan krijgen we het moeilijk,” stelt Arjen Plessen. “Scoren wij die 2-1 dan lopen we waarschijnlijk over ze heen, maar nu moesten we vechten voor een gelijkmaker.”



De gelijkmaker komt er uiteindelijk wel. In de 82e minuut van de wedstrijd schiet Maarten van Olphen de bal in het net, waarmee hij de eindstand bepaalt op 2-2. Beide ploegen scoren een punt, Pelikaan S verliest er voor het eerst dit seizoen twee.



Plessen: “We zijn dit seizoen gestart met veel blessures en schorsingen en daar komen nu steeds meer spelers van terug. Desondanks zijn we niet op volle sterkte, maar we hebben strijd geleverd tegen een team met heel veel goede voetballers. Als er ooit een dag was dat we konden winnen van Pelikaan S dan was het vandaag, maar de stand van 2-2 is verdiend. ”



Stand

Pelikaan S blijft met 31 punten uit 11 wedstrijden ruim bovenaan de ranglijst van 2J staan. FC Meppel staat nu vierde met 19 punten. Daarmee hebben ze evenveel punten als VEV'67 dat derde staat. De Weide, dat vandaag won van NEC Delfzijl staat achtste. De wedstrijd tussen FC Klazienaveen en Drenthina werd door de slechte weersomstandigheden afgelast.