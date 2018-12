Deel dit artikel:













SC Elim en Borger houden unieke status vast: ongeslagen en puntloos SC Elim kon weer juichen vandaag

VOETBAL - SC Elim blijft ook na de 11e speelronde de enige Drentse club die nog ongeslagen is. De formatie van trainer Jan Otto Benjamins won met 1-0 bij Avereest en heeft de koppositie in de 3e klasse D steviger in handen. Borger houdt een twijfelachtige eer hoog: De vierderklasser, die vorig seizoen degradeerde uit de 3e klasse, is de enige Drentse club die nog geen enkel punt pakte dit seizoen.

Vanmiddag verloor de ploeg van trainer Arne Joling de degradatiekraker op eigen veld tegen Tiendeveen met 6-3. Daardoor is het gat met die club (die op dit moment net boven de degradatiestreep staat) al 13 punten. MSC, dat vandaag niet in actie kwam, heeft 8 punten meer dan Borger. In de 4e klasse E degradeert overigens alleen de hekkensluiter.



Select groepje

Borger bevindt zich een select gezelschap. Ook De Lauwers in zaterdag 4C, Harkstede (zondag 4C), Willemsoord (zondag 5A), Wispolia (zondag 5B) en Kloosterburen (zondag 5D) zijn nog puntloos.



Nog één kans

De groen-witten hebben voor de winterstop nog één kans om van die hatelijke nul te komen, namelijk volgende week zaterdag op eigen veld tegen SVBO.



SC Elim

SC Elim is na de promotie ook dit seizoen een klasse apart. De club, die ook nog eens de laatste editie van Protos Weering wist te winnen, verloor dit seizoen nog niet één keer. De ploeg van Jan Otto Benjamins won vanmiddag met 1-0 bij Avereest door een goal van Jarno Prijs.



Concurrent Marknesse speelde gelijk tegen Hollandscheveld en dus is de voorsprong nu vijf punten. Volgende week staan beide ploegen in Elim tegenover elkaar.