Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kijk nu live naar SWZ - vv Emmen (afgesloten) vv Emmen neemt het in Sneek op tegen SWZ (foto: ANP/Remko de Waal)

Vanavond is de topper tussen SWZ en vv Emmen de wedstrijd van de week. De wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 in de zondag 1e klasse F wordt om 20:00 uur in Sneek (Friesland) gespeeld. De stream begint vijf minuten eerder.