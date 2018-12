Deel dit artikel:













Brandjes in Ruinen en Meppel: bewoners ademen rook in In de Thorbeckelaan in Meppel was een keukenbrand (foto: persbureau Meter) In Ruinen woedde korte tijd brand in een woning (foto: Persbureau Meter)

Bij branden in Meppel en Ruinen hebben mensen rook ingeademd. In een woning aan de Thorbeckelaan in Meppel ontstond brand in een keuken.

De brandweer had het vuur snel onder controle.De bewoner ademde rook in en is nagekeken in een ambulance.



Bij Ruinen was korte tijd brand in een woning aan het Witteveen. Ook hier moest een bewoner worden gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. De oorzaak van beide branden is nog niet bekend.